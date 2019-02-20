Emrah Erdoğan'dan 10 yıl aradan sonra büyük sürpriz

10 yıl aradan sonra atv dizisi 'Aşk ve Mavi' ile ekrana dönen Emrah Erdoğan, şimdi de 10 yıl aradan sonra konserlere geri dönüyor.Berlin/AF Media Ali Fidan ve 24 Artist Management Engin Esen organizasyonu ile düzenlenen konser serisi; ünlü sanatçının Avrupa'daki son turnesi olacak. Erdoğan, Avrupa veda turnesi kapsamında; Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, Belçika, Fransa, İngiltere başta olmak üzere toplam 37 şehirde sevenleriyle buluşacak. 23 Mart'ta başlayacak olan konser serisi, 1 Mayıs 2020'de sona edecek. Emrah'a, başka ülkelerden de konser vermesi için teklifler geliyor. Organizatörler, konser talebi için telefonların susmadığını belirtiyor.'Emrah Avrupa Veda Turnesi'nin bombası ise Ozan Doğulu. Turnede Ozan Doğulu ve Emrah Erdoğan, birlikte sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcının klasikleşmiş şarkılarını yeniden aranje eden Doğulu, sahnede Erdoğan'a eşlik edecek. Doğulu, kendi yaptığı şarkıları da DJ konseptiyle sahneye taşıyacak.

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