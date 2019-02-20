Dumlupınar gişe muharebesi

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Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın, Dumlupınar denizaltısının hikayesini anlatan 'Dumlupınar Sonsuza Kadar' filminin ön hazırlık süreci devam ederken; 'Ayla', 'Müslüm' gibi gişe rekorları kıran filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu da aynı hikayeyi film yapacağını açıkladı.1953'te Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın öyküsünü anlatan filmin Mart 2020'de vizyonda olacağını açıklayan Uslu, şöyle konuştu: "2019-2020 planlamalarımızı daha önce açıklamıştık. Dumlupınar'la ilgili bir filmin daha yapılacak olması ne mutlu. Keşke daha fazla çekilse. Şimdiye kadar neden çekilmediğini bilmiyorum. Orada büyük dram var. Biz şehitlerden Sabri Güdeberk'in oğlundan telif aldık, olayı onun hikayesi üzerinden aktaracağız. Sorak ve ekibi ise farklı bakış açısıyla çekeceklerdir. Bizim oyuncu kadromuz da belli. İnanıyorum ki film, 'Ayla'yı bile geçecek." Uslu'nun yapımcılığındaki filmde Timuçin Esen, Murat Yıldırım, Ali Atay, Uğur Güneş gibi isimler var.ÖMER Faruk Sorak yönetmenliğinde çekilecek olan 'Dumlupınar Sonsuza Kadar'ın oyuncuları belli değil. Film için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, döneme uygun ekipman desteği sağlayacak. Sorak, Oscar Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil etmesi hedeflenen, önümüzdeki yıl vizyona girecek filmiyle ilgili şunları söyledi: "Film hayatıma 2003-2004 yılları arasında girdi. Bir dönem filmi projesi olarak büyük yapımcıların ilgisini çekse de, kimse bütçesinden dolayı yapmaya cesaret edemedi. Projeyi büyük bir heyecanla herkese anlatırken, 'Batmak istiyorsun herhalde' şakaları yapıldı. Ancak gün geldi, gerçek hikayeler yapımcısının yüzünü güldürdü. Doğru zaman buymuş."