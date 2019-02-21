Önemli olan yaş değil ruh gençliği

BUGÜN NELER OLDU

Atv ekranında reyting rekorları kıran 'Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide Alzheimer hastası 'Haminne'yi canlandıran usta oyuncu Serpil Tamur'u Adana'daki sette ziyaret ettik. Dizi dışında tiyatroda da oynayan ve üniversitede ders veren 74 yaşındaki oyuncu, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı.Çok iyi gidiyor, aldığımız sonuç da hepimizi mutlu ediyor. Bariz farkla birinci olmak çok güzel. İyi giden iş, çok da iyi çekiliyor demektir; ben buna inanırım. Öyle uyumlu bir ekibiz ki hep birbirimize yardımcı oluyoruz.Önemli olan fizik değil bence, ruh gençliği. Çok büyük bir keyifle yetişiyorum. 74 yaşındayım, bu yaşta hâlâ bu kadar işi üstlenebiliyor olmak beni mutlu ediyor. Bundan önce birkaç rol teklifi daha gelmişti ama eski oynadığım roller gibiydi. Sanatçının pencereleri çok açıktır; o rolü de oynar, bunu da. Hepsini oynayabildiği zaman sanatçı olur zaten.Hiç fark etmez benim için. Dramı da çok rahatlıkla oynarım, komediyi de. Oyuncuyuz biz, bunun eğitimini aldık, 55 senedir de sahnedeyim.Hayır. Dileğim, bu işin sahnede bitmesi. Bir hayli uzun yaşadım. İşe yaradığımız sürece yaşamak önemli.Torunlarım, çocuklarım, damatlarım.Üç torunum var, yoğunlukta pekgöremiyorum, ikisi Amerika'da. Yazıngeliyorlar ya da biz gidiyoruz. Biriniçok sık görüyorum, aynı sitede oturuyoruz.Torunumun oyunuma gelmesiniçok istiyorum, nasıl bir oyunculukyaptığım aklında kalır belki. Çocukoyunlarına götürüyorum, hiç kıpırdamadanilgiyle izliyor.Ben 12 yaşında Polyanna'yı oynadım;sanırım bu rolün çok etkisi oldu.Hayata şöyle bakıyorum; dün, dündekaldı, önemli olan yarın. Çok zor birsektör ama benim için 'Çok güleryüzlü' derler. Gerçekten öyle bakıyorumhayata, o zaman çok keyifli oluyorher şey.Bol gözlem yapsınlar,bol bolokusunlar,tiyatroya gitsinler.Bu meslekte enkötü şey 'Ben oldum'demek. Yılda 80-90 taneoyun izliyorum; o zamankendimi doymuş hissediyorum,tatmin oluyorum. Burole hazırlanırken bile Alzheimerhastalarının yattığı hastaneyegittim, onlarla oturdumsohbet ettim, vakit geçirdim. Ogözlemleri yaparken başka şeyler debilgi dağarcığıma girdi ve onlara dabelki yarın, öbür gün ihtiyacım olacak.Amerika'da bir oyun izlemiştim,kızım götürmüştü, çok güzel bir müzikaldi.Bir şey dikkatimi çekti; nefesnefese kalmadan hem şarkı söylüyor,hem de dans ediyorlardı. Öğrendim ki,günde beş saat çalışıyorlarmış. Ben deoyunum başlamadan bir hafta önce hersabah nefes egzersizleri yapıyorum.Evet, geçen sene bıraktım. Bu rolbana geldiği andan itibaren boyamıyorum.Boyamam gerekirse boyarım,sıfıra vurmam gerekirse onuda yaparım.Bu aslında kişininkendini mutlu etmesi vetatmin olmasıyla ilgilibir şey. Benim yüzümdekiçizgi 'Haminne'yelazım. Dolgu da yaptırabilirim,bu çizgilerinhepsi düzelir ama benböyle çok mutluyum,'Haminne'yi seviyorum.Daha kostümümügiydiğim anda mutluoluyorum. 'Haminne'yihissetmek beni mutluediyor. Her seferinde'Hastanede ziyaret ettiğimkişiler şu an nasıltepki verirdi?' diye düşünüyorum.