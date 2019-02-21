Önemli olan yaş değil ruh gençliği

Atv ekranında reyting rekorları kıran 'Bir Zamanlar Çukurova' adlı dizide Alzheimer hastası 'Haminne'yi canlandıran usta oyuncu Serpil Tamur'u Adana'daki sette ziyaret ettik. Dizi dışında tiyatroda da oynayan ve üniversitede ders veren 74 yaşındaki oyuncu, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı.
- Dizi çekimleri nasıl gidiyor?
Çok iyi gidiyor, aldığımız sonuç da hepimizi mutlu ediyor. Bariz farkla birinci olmak çok güzel. İyi giden iş, çok da iyi çekiliyor demektir; ben buna inanırım. Öyle uyumlu bir ekibiz ki hep birbirimize yardımcı oluyoruz.
- Tiyatro, okul, dizi; bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz? Genç kalmanızın bir sırı var mı?
Önemli olan fizik değil bence, ruh gençliği. Çok büyük bir keyifle yetişiyorum. 74 yaşındayım, bu yaşta hâlâ bu kadar işi üstlenebiliyor olmak beni mutlu ediyor. Bundan önce birkaç rol teklifi daha gelmişti ama eski oynadığım roller gibiydi. Sanatçının pencereleri çok açıktır; o rolü de oynar, bunu da. Hepsini oynayabildiği zaman sanatçı olur zaten.
- Siz kendinizi dramaya mı, komediye mi yakın hissediyorsunuz?
Hiç fark etmez benim için. Dramı da çok rahatlıkla oynarım, komediyi de. Oyuncuyuz biz, bunun eğitimini aldık, 55 senedir de sahnedeyim.
- Oyunculuktan sıkıldığınız oldu mu hiç?
Hayır. Dileğim, bu işin sahnede bitmesi. Bir hayli uzun yaşadım. İşe yaradığımız sürece yaşamak önemli.
YILDA 90 OYUN İZLİYORUM
- İşin dışında size ne enerji verir?
Torunlarım, çocuklarım, damatlarım.
Üç torunum var, yoğunlukta pek
göremiyorum, ikisi Amerika'da. Yazın
geliyorlar ya da biz gidiyoruz. Birini
çok sık görüyorum, aynı sitede oturuyoruz.
Torunumun oyunuma gelmesini
çok istiyorum, nasıl bir oyunculuk
yaptığım aklında kalır belki. Çocuk
oyunlarına götürüyorum, hiç kıpırdamadan
ilgiyle izliyor.
- 55 yıllık sanat hayatınızda hiç gönül koyduğunuz bir olay var mı?
Ben 12 yaşında Polyanna'yı oynadım;
sanırım bu rolün çok etkisi oldu.
Hayata şöyle bakıyorum; dün, dünde
kaldı, önemli olan yarın. Çok zor bir
sektör ama benim için 'Çok güler
yüzlü' derler. Gerçekten öyle bakıyorum
hayata, o zaman çok keyifli oluyor
her şey.
- Genç oyunculara tavsiyeleriniz var mı?
Bol gözlem yapsınlar,
bol bol
okusunlar,
tiyatroya gitsinler.
Bu meslekte en
kötü şey 'Ben oldum'
demek. Yılda 80-90 tane
oyun izliyorum; o zaman
kendimi doymuş hissediyorum,
tatmin oluyorum. Bu
role hazırlanırken bile Alzheimer
hastalarının yattığı hastaneye
gittim, onlarla oturdum
sohbet ettim, vakit geçirdim. O
gözlemleri yaparken başka şeyler de
bilgi dağarcığıma girdi ve onlara da
belki yarın, öbür gün ihtiyacım olacak.
Amerika'da bir oyun izlemiştim,
kızım götürmüştü, çok güzel bir müzikaldi.
Bir şey dikkatimi çekti; nefes
nefese kalmadan hem şarkı söylüyor,
hem de dans ediyorlardı. Öğrendim ki,
günde beş saat çalışıyorlarmış. Ben de
oyunum başlamadan bir hafta önce her
sabah nefes egzersizleri yapıyorum.
- Saçınızı bile boyamıyorsunuz, öyle değil mi?
Evet, geçen sene bıraktım. Bu rol
bana geldiği andan itibaren boyamıyorum.
Boyamam gerekirse boyarım,
sıfıra vurmam gerekirse onu
da yaparım.
YÜZÜMDEKI ÇİZGİLER ROLÜM İÇİN LAZIM
- Oyuncuların botoks yaptırmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Bu aslında kişinin
kendini mutlu etmesi ve
tatmin olmasıyla ilgili
bir şey. Benim yüzümdeki
çizgi 'Haminne'ye
lazım. Dolgu da yaptırabilirim,
bu çizgilerin
hepsi düzelir ama ben
böyle çok mutluyum,
'Haminne'yi seviyorum.
Daha kostümümü
giydiğim anda mutlu
oluyorum. 'Haminne'yi
hissetmek beni mutlu
ediyor. Her seferinde
'Hastanede ziyaret ettiğim
kişiler şu an nasıl
tepki verirdi?' diye düşünüyorum.