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hayranlarının ısrarıyla türkü söyledi

'a gelen oyuncu , eğlenmek için gittiği mekanda hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı. İki türkü seslendiren Kaynarca'nın performansı beğeni topladı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 13:38
Oktay Kaynarca hayranlarının ısrarıyla türkü söyledi

Söylediği türkülerle daha önce de gündeme gelen oyuncu Oktay Kaynarca, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği kentteki bir mekanda, hayranlarını kıramayarak sahneye çıktı.

Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde canlı müzik yapan mekanda sahneye çıkan Kaynarca, 'Uzun ince bir yoldayım' ve 'Dostum dostum' türkülerini seslendirdi.

Mekanı dolduranlar Kaynarca'yı ilgiyle dinlerken, uzun süre alkışladı. Kaynarca daha sonra mekana geldiği arkadaşlarıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

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Oktay Kaynarca hayranlarının ısrarıyla türkü söyledi
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