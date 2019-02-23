İnançları yüzünden kimseye farklı muamele edilemez

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kızlara yönelik sözleri sebebiyle verilen takipsizlik kararının bozulmasına ilişkin, hakimlik kararının detayları belli oldu. İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen iki sayfalık kararda, şüphelinin kafenin bahçe kısmında oturan yedi kişilik grubun yanından geçerken alkollü olmasından kaynaklı veya başka saikle "Ne bakıyorsunuz be" dediği ve tartışmayı başlattığı belirtildi.

Sonrasında Çakır'ın "Sizin yeriniz burası değil. Arabistan değil burası, Arabistan'a gidin" diye konuştuğu anlatıldı. Tartışmalar neticesinde Çakır'ın mekan sahiplerine yönelik, "Neden türbanlıları içeri alıyorsunuz? Burası alkollü bir mekan" şeklinde sözler kullandığı, müştekilerin şikayeti üzerine ise hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Deniz Çakır'ın başörtülü kızları taciz ettiği görüntüler ortaya çıktı!

ALENEN AŞAĞILAMA

Hakimlik kararında, "Dini inançları gereğince başını örten kadınların sosyal bir sınıf olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Hukuk devleti ve laiklik ilkesi gereği herkesin din ve vicdan hürriyeti bulunmaktadır. Kimse dini duygularından veya felsefi inançlarından dolayı kanun karşısında farklı muameleye tabi tutulamaz. Herkesin istediği yere gitme hakkı bulunmaktadır. Kendisinden farklı düşünen kimselerin ülkeden kovmakla itham edilmesi ve bu şekilde alaya alınması hukuk devleti ve laiklik ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kararda, "Olayda 'İbişler' şeklinde kaba söylemler olmakla birlikte başını örten kadınların hedef gösterilmek suretiyle alenen aşağılandığı görülmektedir" denildi.

Başörtülü oldukları için oyuncu Deniz Çakır'ın saldırısına uğrayan kadınlar konuştu!

YETERLİ DELİL VAR DAVA AÇILMALI

Takipsizliğin bozulduğu kararda şu ifadeler yer aldı: "Şüphelinin dini değerlere dönük tahrik içeren söylemleri dikkate alındığında, bu yönde verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya, yerleşik içtihatlara aykırı olduğu kanaatiyle kamu davası açılması için yeterli deliller bulunmaktadır. Müştekiler vekilinin itirazının kabulü ile 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından verilen kavuşturmanın yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verilmiştir."





İŞTE SÖZLÜ TACİZ ANI









Arkadaşı, Deniz Çakır'ı sakinleştirip cep telefonuyla görüntü almasını engellemeye çalışıyor.





Çakır'ın yanlarındaki masayı rahatsız etmesi üzerine devreye arkadaşı giriyor.





Kafenin şube müdürü M.T., Çakır'ın elini tutup onu sakinleştirmeye çalışıyor.