Korkularımın üzerine giden cesur bir kadınım

Lewis Caroll'ın yazdığı edebiyatın en unutulmaz eserlerinden biri olan 'Alice Harikalar Diyarında'; BKM, Id İletişim ve Zorlu PSM işbirliğiyle çağdaş bir müzikal olarak sahneye taşındı. Başladığı günden beri kapalı gişe olarak yoluna devam eden 'Alice'in yıldızı ise Serenay Sarıkaya. Sarıkaya ve müzikalin diğer kadın rolleri Ezgi Mola ve Merve Dizdar, GÜNAYDIN'a konuştu. İşte Sarıkaya'nın anlattıkları...'Alice' ilk sahne tecrübem olduğu için başta gözüm korktu ama müzikalde rol almak çocukluk hayalimdi. İçinde sevdiğim her şey var; müzik, dans, oyunculuk, eğlence... Biz uyarlamada teknoloji çılgınlığı eleştirisinden yola çıktık. 'Alice', o sanal dünya çukuruna düştükten sonra öyle bir dünyaya gidiyor ki, orası gerçekten güzel olamayacak kadar güzel bir yer. O dünyada doğru, yanlış yok, alıştığımız sınırlamalar yok. Herkes o dünyanın bir parçası olmak isteyecek.Tavşan'ı takip edip yeni bir dünyaya gitmek konusunda 'Alice' kadar cesur olabilir miydim bilmiyorum çünkü ben burada olmayı seviyorum. Ait olduğum yere ve değerlerine bağlı biriyim. Var olan şeyin kıymetini bilmek, ona sahip çıkmak, şu anki dünyamızı sevmek bana daha çok uyuyor. Mesela Mars'ta hayat kurma hayalleri var, ben yapabilir miydim bilmiyorum? Ben kendimi buraya ait hissediyorum.Teknoloji tabii ki herkese lazımTıpta, bilim teknik anlamında teknoloji çokça hayatımızı kurtarıyor. Ben sanal dünyaya kendimi kaptırmıyorum. İnsanlarla göz göze ilişki kurmayı, dinlemeyi seven biriyim. Son dönemde bunları kaybettiğimizi düşünüyorum. Bizi oyalayan bütün bu teknoloji bulutu olmasaydı, bu yalancı dünya olmasaydı gerçekten neleri severdik? O zaman gerçekte kim olurduk diye sorguluyoruz biraz.'Alice'te anlatmaya çalıştığımız şey çok hoşuma gidiyor. Etrafımızda yarattığımız tüm korkuların ve ön yargıların tamamen bizimle ilgili olduğunu, bu korkuları kaldırdığımızda ve sadece deneyime izin verdiğimizde, aslında hiç de korkulacak bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Benim için de öyle. O yüzden belki de korkularımın üzerine gidip cesur kararlar alabilen bir insanım. Ne olacağını, başıma neler geleceğini merak ediyorum ve bunları tecrübe etmek istiyorum.Kendimi zirvede görmüyorum çünkü benim için şu an ulaştığım bir yer ya da 'Tamam şimdi oldum' diyebileceğim bir yer hiçbir zaman yok. Gelişim her zaman devam ediyor. Zirvedeyim dediğin an geri saymaya başlarsın.Hayatımda yaptığım seçimlerden memnunum. Doğrularımla, yanlışlarımla bunlar benim seçimlerim. Hata yapmamak için uğraşmadım. Hatalarıma da sahip çıktım, ondan öğrenecek bir şey vardı, cebime tecrübe olarak koyup yoluma devam ettim. Hayatta her şey bir öğreti.Çocukken okuduğunkitabı yetişkinken okuduğunda çokfarklı oluyor. Benim VHS kasetimvardı. 6-7 yaşındayım. Sürekli o kasetiizlerdim. 'Alice'le beraber her defasındaben de giriyordum o dünyaya.Çocuk aklımla kurduğum dünyamla'Alice'in dünyası o kadar örtüşüyorki... Mutluluktan ağlayasım geliyor.: Ben küçüklüğümdenberi hep süper kahramanolayım derdim. DC, Marvel; hepsininhayranıyımdır. Oz Büyücüsü'ne debayılırdım. 'Alice'i izlerken de hep'Keşke ben de' diyordum.: Alice'in dünyası. Mesela birşarkımızda 'Bir sonraki durağımızHarikalar Diyarı' diyoruz. Orada tüylerimdiken diken oluyor.: Gerçekten benim de. Odünyada olmayı istiyorsun. Buradaprodüksiyon olarak da o dünya öylegüzel yaratıldı ki. Sahne gerisindeizlerken, Enis'e tam şucümleyi kurdum: "Biz bu işiyapmayıp seyirci koltuğunda otursakçatır çatır çatlardık."Nasıl yorulmayayım.Hayatımda dans mı ettim?Dans tecrübem düğünlerdenibaret. Biz Ferdi Özbeğen'in'Dilek Taşı'yla dans ediyorduk.Şimdi çok sürprizli birprojedeyiz. Dansın yanındaorkestrayla birlikte canlışarkı da söylüyoruz sahnede.Bizim için büyük sınavdı.: Kesinlikle. İlk defa 2 binkişinin karşısında oynuyorum.Evet benim için deöyle.