Haberler > Günaydın Haberleri > Serenay Sarıkaya: Korkularımın üzerine giden cesur bir kadınım

: Korkularımın üzerine giden cesur bir kadınım

İlk sahne tecrübesini ‘Alice’ müzikaliyle yaşayan , “Hayatta her şey bir öğreti” diyerek ekledi: Yaptığım seçimlerden memnunum. Hatalarıma da sahip çıktım. Korkularımın üzerine gidip cesur kararlar alabilen bir kadınım.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 10:51
Serenay Sarıkaya: Korkularımın üzerine giden cesur bir kadınım

Lewis Caroll'ın yazdığı edebiyatın en unutulmaz eserlerinden biri olan 'Alice Harikalar Diyarında'; BKM, Id İletişim ve Zorlu PSM işbirliğiyle çağdaş bir müzikal olarak sahneye taşındı. Başladığı günden beri kapalı gişe olarak yoluna devam eden 'Alice'in yıldızı ise . Sarıkaya ve müzikalin diğer kadın rolleri Ezgi Mola ve Merve Dizdar, GÜNAYDIN'a konuştu. İşte Sarıkaya'nın anlattıkları...

'SANAL DÜNYAYA KAPILMADIM'

'Alice' ilk sahne tecrübem olduğu için başta gözüm korktu ama müzikalde rol almak çocukluk hayalimdi. İçinde sevdiğim her şey var; müzik, dans, oyunculuk, eğlence... Biz uyarlamada teknoloji çılgınlığı eleştirisinden yola çıktık. 'Alice', o sanal dünya çukuruna düştükten sonra öyle bir dünyaya gidiyor ki, orası gerçekten güzel olamayacak kadar güzel bir yer. O dünyada doğru, yanlış yok, alıştığımız sınırlamalar yok. Herkes o dünyanın bir parçası olmak isteyecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serenay Sarıkaya: Korkularımın üzerine giden cesur bir kadınım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN