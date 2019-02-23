Sıbel Can’ın büyük merakı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü müzisyen Bülent Özdemir'in proje albümünü duyunca hemen Sibel Can'ı aradım. Çünkü Can, Özdemir'in şarkılarını en çok seslendiren isim. Hatırlatmak gerekirse Özdemir; 'Lale Devri', 'Benim Yerime de Sev', 'Özledin mi?', 'Mucizeler' ve son olarak 60 milyonun üzerinde tıklanan yılın slow şarkısı 'Senden Başka Kimsem Yok' gibi pek çok eserin bestecisi. Özdemir, Mart ayında çalışmalarına başlanacak olan albümü için Can'a yine hit olacak yeni bir şarkı hazırlamış. Çıkacak albümünde ise Can'ın kariyerine damga vuran Bülent Özdemir şarkılarını kimin seslendireceği merak konusu. Can da yaptığımız konuşmada "Özlem'ciğim, birbirinden değerli şarkıları milyonlara sevdirdik. Bu albümdeki en merak ettiğim şey, benim hit olmuş şarkılarımı kimin seslendireceği" dedi. Özdemir'in Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları 'Kaçak' isimli şarkıyı da Ebru Gündeş'ten sonra kimin söyleyeceğini bekleyip göreceğiz.Çocuk yaşta Küçük Emrah olarak tanıdığımız Emrah Erdoğan, sanat hayatını noktalama kararı aldı. Evet, doğru duydunuz. Herkes günübirlik şöhret olmak için bin takla atarken, "Metal yorgunluğum var" diyen Erdoğan, Avrupa turnesinin ardından sahnelere ve müziğe veda edecek. 1984'te 'Ağam Ağam' adlı albümü ile şöhret basamaklarını tırmanan Erdoğan; 'Unutabilsem', 'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Belalım Benim' gibi birçok hit olmuş eserin de sahibi. Metal yorgunluğunu anlıyorum, çocukluk yıllarını yaşamadan şöhretin ağır yükü ile hayatı göğüsledi. Müzik dünyası çeşitli nedenlerden dolayı günden güne kan kaybederken, aslında üreten bir müzisyen olarak sanat hayatına devam edebilirdi. Tabii kararına saygı duyuyorum, "Vardır Emrah'ın bir bildiği" diyorum. 1994'te 50 bin biletin satıldığı ilk İnönü Stadyum konseri, 20'den fazla sinema filmi, dizileri ve tabii ki 23 tane albümü ile müzik dünyasına iz bırakmış isim olarak Emrah Erdoğan'a son bir önerim olacak; Avrupa turnesiyle birlikte tüm hit olmuş eserlerinin bir araya geldiği arşivlik bir albüm yapsın. Ünlü sanatçıya Avrupa'nın 37 şehrinde vereceği konserlerinde ve yeni hayatında başarı ve mutluluklar dilerim.Yalın için pop müziğin prensi desek yanlış sayılmaz. Yalın, geçtiğimiz salı günü 'Deva Bize Sevişler' adlı yeni single'ını DMC etiketiyle çıkardı. Yıllardır aşk şarkılarına imza atan Yalın'ın son şarkısının da sözü ve müziği kendisine ait. 'Deva Bize Sevişler'; Yalın'ın yumuşak sesi ve altyapılarıyla müthiş bir aşk şarkısı olmuş. Ünlü popçu, uğuruna inandığı için single'ını salı günü müzikseverlerle buluşturmuş. Basın danışmanı arkadaşım İbrahim Şahin'den, Yalın'ın konserlerini de salı günlerine denk getirmeye çalıştığını öğrendim.