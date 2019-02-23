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, babasını kaybetti

Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası , hayatını kaybetti. 'in babası, sanatçının da katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Matiz, gözyaşları içinde babasının tabutunu taşıdı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 14:50
Mabel Matiz, babasını kaybetti

Mabel Matiz'in babası Ali Karaca memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın cenazesi bugün Tömük Mahallesindeki evine getirildi.

DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN...

Helallik alınmasının ardından da Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Karaca dualarla ve gözyaşlarıyla defnedildi.

İnançları yüzünden kimseye farklı muamele edilemez

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Mabel Matiz, babasını kaybetti
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