Demet Akalın ile Alişan 6 yıl sonra ilk kez karşı karşıya!

Demet Akalın, 6 yıldır küs olduğu Alişan'ın bebeğinin doğum videosunu beğenerek zeytin dalı uzattı. Bunun üzere '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt harekete geçerek iki tarafı 6 yıl sonra canlı yayında barıştırdı