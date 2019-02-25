Fahriye Evcen aylar sonra ilk kez görüntülendi!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit’le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı’ndaki bir hastanede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde grip olduğu için aynı hastanede birkaç gün kalarak kontrol altında tutulan oyuncunun, karnı burnunda olduğu görüldü. İşte Fahriye Evcen’in son hali…
Giriş Tarihi: 25.2.2019 10:49Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 10:57
Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit'le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı'ndaki bir hastanede görüntülendi.