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aylar sonra ilk kez görüntülendi!

Güzel oyuncu , aylar sonra ilk kez eşi ’le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı’ndaki bir hastanede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde grip olduğu için aynı hastanede birkaç gün kalarak kontrol altında tutulan oyuncunun, karnı burnunda olduğu görüldü. İşte Fahriye Evcen’in son hali…

Giriş Tarihi: 25.2.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 10:57
Fahriye Evcen aylar sonra ilk kez görüntülendi!

Sekiz aylık hamile olan , aylar sonra ilk kez eşi 'le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı'ndaki bir hastanede görüntülendi.

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Fahriye Evcen aylar sonra ilk kez görüntülendi!
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