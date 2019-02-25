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Hülya şov!

, önceki gece bir yatak firmasının özel etkinliği için ’da sahneye çıktı. Avşar, enerjisi ile herkesi kendisine hayran bıraktı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Hülya şov!
Hülya Avşar, yüzü olduğu yatak markasının başarısını kutlamak için haftasonu Antalya'da düzenlenen gecede sahneye çıktı. Bin kişinin izlediği Avşar, iki saat sahnede kaldı. Türk sanat müziği ağırlıklı şarkıların yanı sıra 'Batsın Bu Dünya', 'Ben Yoruldum Hayat', 'Ya Seninle Ya Sensiz' gibi şarkılar da söyleyen Avşar'ın sahne kıyafetini, tasarımcı Özlem Kaya hazırladı. Zaman zaman seyircilerin arasına inen Hülya Avşar ile seyirciler arasında eğlenceli anlar yaşandı. Avşar, bir minik hayranının verdiği çiçeği, konser boyunca üzerinde taşıdı.
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Hülya şov!
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