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Piyano ile Bach eseri çaldı

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Piyano ile Bach eseri çaldı
Oyunculuğunun yanı sıra söylediği şarkılar ve gitarıyla müzik yeteneğini de gösteren İlker Kaleli, şimdi de piyano performansıyla gündemde. Ünlü oyuncu, Bach'ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Video, ünlü oyuncunun hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Kaleli, dünyanın en prestijli konservatuvarlarından London Academy of Music and Dramatic Art'ta aldığı oyunculuk eğitiminin yanı sıra müzikle de yakından ilgileniyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler için seslendirdiği şarkılar, Youtube'da milyonlarca izleyiciye ulaşmaya devam ediyor.
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Piyano ile Bach eseri çaldı
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