ENBE’ye özel davet

BUGÜN NELER OLDU

Behzat Gerçeker ve Samsun Demir'in sunduğu ve Radyo Viva'da yayınlanan 'ENBE'ğenilen' programına, geçtiğimiz akşam Raffles Otelde özel bir gece düzenlendi. Geceye; Ajda Pekkan, Burcu Güneş, Gülben Ergen, Kubat, Meyra, Ömür Gedik, Volga Tamöz, Cem Belevi, Murat Saygı, Funda Arar, Febyo Taşel, Bahadır Tatlıöz ve Power Türk Genel Koordinatörü Atilla Şen gibi müzik ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. DJ Bartu Sayılı'nın performans sergilediği gece, BFA Production'un hazırladığı ses ışık sistemleri ile renklendi. Bu özel gecede Behzat Gerçeker ve Samsun Demir, 'ENBE'ğenilen' adına tüm dostlarıyla ilgilenip bol bol fotoğraf çektirdi.