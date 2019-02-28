Çocukları için bir araya geldiler

BUGÜN NELER OLDU

Boşandıktan sonra başka aşklara yelken açan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki akşam Zorlu Center'daki bir oyun merkezinde 7 yaşına basan oğulları Yavuz'un doğum gününü kutladı. Çocukları ve arkadaşları ile bir araya gelen ikili, birbirleriyle sohbet etmemeye özen gösterdi. Mustafa Sandal mekanı hızlıca terk ederken, gazetecilerle sohbet etmek istemedi. Emina Jahovic ise Etaly'de yakınları ile buluştu. Gazetecilerle sohbet eden Jahovic, "Yavuz'un doğum günü için bir araya geldik, keyifli geçti. Hepinize teşekkür ederim, çok yorgunum" dedi. Sevgilisi Sadettin Saran ile geçtiğimiz günlerde ayrıldığı ve yakın dostlarına Saran'ın çok cimri olduğunu söylediği iddiaları hatırlatılan şarkıcı, "Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.