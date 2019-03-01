‘Bir sektörün batışına sebep olabilirim’

BUGÜN NELER OLDU

Murat Boz ve Seda Bakan'ın oynadığı 'Öldür Beni Sevgilim' filminin galası Alkent Cinecity'de gerçekleşti. Ünlü isimlerin de katıldığı galada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, "Bugün değişik duygular içindeyim. Böyle güzel bir film çektiğimiz için kendimi şanslı hissediyorum" dedi. Yükseklik korkusu olmasına rağmen yamaç paraşütü yaptığını söyleyen Boz, "O korku başka bir şey, tavsiye etmiyorum. Bu konu hakkında o kadar çok konuştum ki, bir sektörün çöküşüne sebep olabilirim ama ben para verip bir daha yamaç paraşütü yapmam" diyerek herkesi güldürdü. Üç aylık hamile olan Seda Bakan ise gecede güzelliğiyle dikkat çekti. Filmin özel gösteriminde Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz'u yalnız bırakmadı. Boz'un oyunculuğunu çok beğendiğini söyleyen Enver, sevgilisiyle düet yapacağı iddiasını "Öyle bir şey yok" diyerek yalanladı. Enver, evlilikle ilgili sorulara da cevap vermedi.