Oyuncu Sera Tokdemir, vefat eden eski eşi Göksel Gencer ile ilgili konuştu
Sera Tokdemir, ocak ayında hayatını kaybeden eski eşi Göksel Gencer'i ölüm haberini aldığı günü anlattı... Eski eşinin öldüğünü oğluna söylemekte zorlandığını ifade eden Sera Tokdemir, yaşadığı zor anları anlattı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:42Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:52
Oyuncu Sera Tokdemir, 2. Sayfa programına konuk oldu. Sera Tokdemir, ocak ayında hayatını kaybeden eski eşi Göksel Gencer'i ölüm haberini aldığı günü anlattı...