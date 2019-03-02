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ve çifti bebeklerinin adını…

2017 yılında oyuncu ile görkemli bir düğünle dünya evine giren oyuncu , ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı. Bu kararsızlık sonunda bitti, çift “Karan” adında karar kıldı.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 11:47
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti bebeklerinin adını…

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu , karnı burnunda ilk pozunu verdi. Evcen, bebeğinin adını da Karan koyacağını açıkladı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti bebeklerinin adını…
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