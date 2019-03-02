Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti bebeklerinin adını…

2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile görkemli bir düğünle dünya evine giren oyuncu Fahriye Evcen, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı. Bu kararsızlık sonunda bitti, çift “Karan” adında karar kıldı.
Giriş Tarihi: 2.3.2019 11:38Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 11:47
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu Fahriye Evcen, karnı burnunda ilk pozunu verdi. Evcen, bebeğinin adını da Karan koyacağını açıkladı.