Murat Boz ‘Aslı ile birbirimizi sevmesek beraber olmazdık’

Evlilik yıldönümlerinde aldıkları piyango biletiyle hayatları değişen 'Demet' ile 'Okan'ın hikayesini anlatan 'Öldür Beni Sevgilim' adlı filmle beşinci kez beyazperdede hayranlarıyla buluşan Murat Boz'la bir araya geldik. Dün gösterime giren ve sadece sinemalarda olan BKM yapımı filmin seyirciyi çok eğlendireceğini söyleyen Boz; kadın-erkek ilişkileri, kariyeri ve Aslı Enver'le olan ilişkisi hakkında açıklamalar yaptı.

- 'Öldür Beni Sevgilim'de sizi heyecanlandıran şey neydi?

Öncelikle senaryo. Murat Dişli, kadınerkek ilişkilerini senaryoya aktarma konusunda uzman biri. Farklı bir dili vardı. Ayrıca oyuncu arkadaşlarım, yönetmenim ve tabii ki BKM unsuru bu filmde rol almamda etken oldu.

- Filmde canlandırdığınız 'Okan'a benzeyen yönleriniz var mı?

Evet. Sadece benimle ilgili değil, tüm erkeklerin sevgilisiyle veya eşiyle yaşadığı bazı durumlar vardır. İlişkideki sorunlar aynı, sadece isimler değişiyor. Biz bunu tatlı bir dille anlattık.