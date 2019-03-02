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‘Aslı ile birbirimizi sevmesek beraber olmazdık’

Kadın-erkek ilişkilerini ele alan yeni filmiyle dikkat çeken , GÜNAYDIN’a konuştu: “Kabul edelim ki, erkeklerde biraz odunluk var. Biz, kadınlar kadar hassas değiliz. Bu yanımızı ne kadar törpülersek, o kadar iyi”

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 10:13
Murat Boz ‘Aslı ile birbirimizi sevmesek beraber olmazdık’

Evlilik yıldönümlerinde aldıkları piyango biletiyle hayatları değişen 'Demet' ile 'Okan'ın hikayesini anlatan 'Öldür Beni Sevgilim' adlı filmle beşinci kez beyazperdede hayranlarıyla buluşan 'la bir araya geldik. Dün gösterime giren ve sadece sinemalarda olan BKM yapımı filmin seyirciyi çok eğlendireceğini söyleyen Boz; kadın-erkek ilişkileri, kariyeri ve 'le olan ilişkisi hakkında açıklamalar yaptı.
- 'Öldür Beni Sevgilim'de sizi heyecanlandıran şey neydi?
Öncelikle senaryo. Murat Dişli, kadınerkek ilişkilerini senaryoya aktarma konusunda uzman biri. Farklı bir dili vardı. Ayrıca oyuncu arkadaşlarım, yönetmenim ve tabii ki BKM unsuru bu filmde rol almamda etken oldu.

- Filmde canlandırdığınız 'Okan'a benzeyen yönleriniz var mı?
Evet. Sadece benimle ilgili değil, tüm erkeklerin sevgilisiyle veya eşiyle yaşadığı bazı durumlar vardır. İlişkideki sorunlar aynı, sadece isimler değişiyor. Biz bunu tatlı bir dille anlattık.

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Murat Boz ‘Aslı ile birbirimizi sevmesek beraber olmazdık’
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