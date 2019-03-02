‘Sen Anlat Karadeniz’ hayranlarına sürpriz

BUGÜN NELER OLDU

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz'in sosyal medya hesaplarının geçtiğimiz günlerdeki konuğu; dizide 'Fikret' karakterini canlandıran Erdal Cindoruk'tu. Yayın günü dizinin Instagram sayfasından ve Sinegraf Film Youtube kanalından canlı yayın yaparak hayranlarından gelen soruları cevaplayan Cindoruk'a, ilerleyen dakikalarda dizinin yapımcısı Osman Sınav ve senaristi Erkan Birgören de eşlik etti. Yayın, izlenme rekorları kırarak sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Önümüzdeki hafta hangi oyuncunun canlı yayın yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.