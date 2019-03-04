Hande Erçel'in aile pozuna binlerce beğeni! İşte Hande Erçel'in o fotoğrafı...
Hande Erçel'in bir süredir tedavi gören annesi geçtiğimiz ay vefat etmişti. Zor günlerini atlatmaya çalışan Hande Erçel ve Gamze Erçel, uzun süredir paylaşım yapmıyordu. Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel'den binlerce beğeni alan aile pozu paylaşımı geldi. İşte Hande Erçel ve Gamze Erçel'in o fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:16Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 11:16
Oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Zor zaman geçiren Erçel kardeşler, uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıyordu.