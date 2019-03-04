İzmir’de görülmemiş izdiham

BUGÜN NELER OLDU

1 Mart'ta vizyona giren 'Öldür Beni Sevgilim' filminin oyuncuları Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu ve Özgür Emre Yıldırım, hafta sonu İzmir Optimum Cinemaximum Sinemaları'nda seyirci ile buluştu. AVM'nin meydanında sabah saatleri itibari ile toplanmaya başlayanların sayısı, oyuncuların salona girmesiyle katlanarak arttı. 6 bin kişinin sığabileceği AVM meydanına 10 bine yakın kişi toplandı. Hayranlarını selamlamak üzere sahneye çıkan Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu, alkışlar ve yoğun tezahüratlar nedeniyle uzun süre konuşma yapamadı. İzmirliler, Murat Boz'un 'Öldür Beni Sevgilim' şarkısını söylemesi için alkışlar ve ıslıklarla tempo tuttu. Hep birlikte şarkıyı seslendiren oyuncular, bütün AVM'yi coşturdu. Filmi seyircilerin arasında izleyen Murat Boz'un salonlara sığmayan hayranlarının çığlıkları ve ağlamaları görülmeye değerdi.