‘Alakurt’u fazla ciddiye almayın’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde 19 yıl önce tacizine uğradığını iddia ettiği Talat Bulut'a yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Hande Ataizi, Etiler'de objektiflere takıldı. O konunun artık kapandığını söyleyen Ataizi, "Artık projelerle ilgili konuşmak istiyorum. Bir diziye başlayacağım" dedi. Öte yandan Ataizi'ye, oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayana Türk kadını denir' açıklaması hakkındaki fikri soruldu. Alakurt'u tanımadığını söyleyen Ataizi, "Talihsiz bir açıklama. Herhalde kendi tecrübesinden yola çıkarak böyle konuşmuş. Çok da kötü bir şey dememiş, genelleme yapmış. Çok ciddiye almamak lazım" diye yorum yaptı.