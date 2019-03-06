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’in babasının olduğunu duyanlar...

’in babasının adının olduğunu duyanlar “Aaa o ünlü şair mi?” diye şaşırıyor. Ancak işin aslı öyle değil. İdiz’in babası, bir akademisyen. Ünlü şair ise İdiz’in büyük amcası

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 10:07
Nurseli İdiz’in babasının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar...

GERÇEK ÖYLE DEĞİL AMA...
'in babası, sosyal medyayı karıştırdı! Ünlü oyuncunun 'in kızı olduğunu duyanlar "Nurseli İdiz'e saygımız daha da arttı" diye yorum yapmaya başladı. Gerçeği bir Twitter kullanıcısı açıkladı:

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Nurseli İdiz’in babasının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar...
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