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ve ’nun evlilik atışmasına Zehra’dan cevap geldi!

Uzun süredir magazin haberlerinin konusu olan ve arasında geçen evlilik atışması devam ediyor. Hülya Avşar’ın Kaya ile evlilik bir tektaşa bakar’ sözüne karşılık, Kaya Çilingiroğlu’ndan beklenmedik bir cevap gelmişti. Kaya Çilingiroğlu ‘Hülya ile evlenmem imkansız’ diyerek herkesi şoke etmişti. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arasında geçen evlilik atışmasına Zehra’dan yanıt geldi. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen yanıtlar...

Giriş Tarihi: 8.3.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 11:12
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun evlilik atışmasına Zehra’dan cevap geldi!

Arkadaşı ile mağazaları dolaşırken görüntülenen , babasının "Hülya ile yeniden evlenmem imkansız" açıklamasıyla ilgili soru üzerine şöyle dedi:

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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun evlilik atışmasına Zehra’dan cevap geldi!
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