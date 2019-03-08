Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun evlilik atışmasına Zehra’dan cevap geldi!

Uzun süredir magazin haberlerinin konusu olan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arasında geçen evlilik atışması devam ediyor. Hülya Avşar’ın Kaya ile evlilik bir tektaşa bakar’ sözüne karşılık, Kaya Çilingiroğlu’ndan beklenmedik bir cevap gelmişti. Kaya Çilingiroğlu ‘Hülya ile evlenmem imkansız’ diyerek herkesi şoke etmişti. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arasında geçen evlilik atışmasına Zehra’dan yanıt geldi. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen yanıtlar...
Giriş Tarihi: 8.3.2019 11:11Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 11:12
Arkadaşı ile mağazaları dolaşırken görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, babasının "Hülya ile yeniden evlenmem imkansız" açıklamasıyla ilgili soru üzerine şöyle dedi: