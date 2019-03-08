Nurseli İdiz’in babasının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar...

GERÇEK ÖYLE DEĞİL AMA...

Nurseli İdiz'in babası, sosyal medyayı karıştırdı! Ünlü oyuncunun Faruk Nafiz Çamlıbel'in kızı olduğunu duyanlar "Nurseli İdiz'e saygımız daha da arttı" diye yorum yapmaya başladı. Gerçeği bir Twitter kullanıcısı açıkladı: