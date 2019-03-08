Nurseli İdiz’in babasının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar...

Nurseli İdiz’in babasının adının Faruk Nafiz Çamlıbel olduğunu duyanlar “Aaa o ünlü şair mi?” diye şaşırıyor. Ancak işin aslı öyle değil. İdiz’in babası, bir akademisyen. Ünlü şair ise İdiz’in büyük amcası
Giriş Tarihi: 6.3.2019 10:07Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 11:37
GERÇEK ÖYLE DEĞİL AMA... Nurseli İdiz'in babası, sosyal medyayı karıştırdı! Ünlü oyuncunun Faruk Nafiz Çamlıbel'in kızı olduğunu duyanlar "Nurseli İdiz'e saygımız daha da arttı" diye yorum yapmaya başladı. Gerçeği bir Twitter kullanıcısı açıkladı: