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sitem etti!

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap, magazin programına konuk oldu. Mehtap, son zamanlarda şarkı yapan başta ve Defne Samyeli'ye sitem ederek seslerinin cihazlarla düzeltildiğini söyledi. Yeşilmen ise programa telefonla bağlanarak Mehtap'a karşılık verdi. İkili bir araya karşılıklı şarkı söyleyerek birbirine atıfta bulundu.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 16:08
Popstar Mehtap sitem etti!

Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap, katıldığı canlı yayında başta olmak üzere bazı şarkıcılara sitem etti. Yeşilmen ise programa bağlanarak Mehtap'a cevap verdi.

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Popstar Mehtap sitem etti!
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