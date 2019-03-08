Popstar Mehtap sitem etti!

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap, magazin programına konuk oldu. Mehtap, son zamanlarda şarkı yapan başta Yeliz Yeşilmen ve Defne Samyeli'ye sitem ederek seslerinin cihazlarla düzeltildiğini söyledi. Yeşilmen ise programa telefonla bağlanarak Mehtap'a karşılık verdi. İkili bir araya karşılıklı şarkı söyleyerek birbirine atıfta bulundu.
Giriş Tarihi: 8.3.2019 16:02Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 16:08
Popstar yarışmasıyla adını duyuran Mehtap, katıldığı canlı yayında başta Yeliz Yeşilmen olmak üzere bazı şarkıcılara sitem etti. Yeşilmen ise programa bağlanarak Mehtap'a cevap verdi.