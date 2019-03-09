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‘Aşk yok, arkadaşız’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
‘Aşk yok, arkadaşız’
Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, FLO'nun 2019 marka yüzü oldu. Güzel oyuncunun katılımıyla önceki akşam gerçekleşen 2019 ilkbahar-yaz koleksiyon tanıtımının da yapıldığı gecede, FLO'nun reklam filmi ilk kez görücüye çıktı.

'AYAKKABILARI ÇOK SEVERIM'
Geceye; İvana Sert, Yasmin Erbil, Cihan Kamer, Sitare Kalyoncuoğlu, Gökhan Çarmıklı-Bahar Tandır, Buse-Volkan Bahçekapılı gibi isimler katıldı. Uzerli, "Ben ayakkabıyı çok seven bir insanım, benim için ayakkabı ve rahatlık çok önemli" diye konuştu. Uzerli, bir sinema filmi çektiğinin müjdesini de verdi. Öte yandan güzel oyuncu. Hollywood'lu yapımcı Muhammed Al Turki ile aşk yaşadığı iddialarını da yanıtladı. Uzerli, "Aşk haberleri yalan, o benim çok yakın arkadaşım" diye konuştu.
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