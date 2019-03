Hem güldürüyor hem terapi yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, 14 yıl aradan sonra ödüllü oyunu, 'Tak Tak Takıntı'yı güncellenmiş haliyle sahnelemeye başladı.Takıntıları olan 6 kişinin, bir terapistin bekleme odasındaki karşılaşmalarını anlatan oyunda Poyrazoğlu, kontrol hastası 'Madam Arşaluz' karakterine hayat veriyor.Poyrazoğlu, izleyiciyle göz göze olmayı seven bir oyuncu.Yıllara dayanan bu tecrübesi, sahnedeki her anında belli ediyor kendini.Usta sanatçı, sahneye çıktığı andan itibaren oyunu tek başına sırtlayıp temponun bir an bile düşmesine izin vermiyor.Oyunu Türkçeleştiren ve yöneten Poyrazoğlu'na Melih Ekener, Eser Ali Yıldırım, Güneş Berberoğlu, Güneş Emir, Hasan Akdemir, Aylin Dönmez eşlik ediyor.Poyrazoğlu, oyunda 14 yıl önceki kostümlerine de girmeyi başarmış.Oyun öncesi sıkı bir diyet ve sporla 10 kilo vermiş.Takıntılı insanların aslında normal olduğunu ancak bu takıntıların aile ve çevre baskısı sebebiyle oluştuğunun altını çizen Poyrazoğlu, takıntıları beynimizin davetsiz misafirleri olarak tanımlıyor.Oyunda 'Empati kurun, dertlere ortak olun' mesajı vererek seyirciye de kişisel gelişim terapisi uygulayan usta sanatçı, tabii ki bol bol gönderme de yapıyor. Bu göndermelerden CHP de nasibini alıyor. 'Arşaluz', 'CHP'nin oklarını İstanbul'un fethiyle çarp, 'Daltonlar'a böl' sorusunu soran bir kişiye, 'CHP okları yere düşürdü, yay da başkasının elinde' diyor ve alkışı alıyor.Poyrazoğlu, o sahne hakkında "Halk o sahneyi alkışlıyor, yanlış olsa alkışlamazlar.CHP oku da kaybetti, yayı da kaçırdı elinden" dedi.'Tak Tak Takıntı', 15 Mart Cuma günü Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde oynanacak.