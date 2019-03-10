Alişan her şeyi açıkladı! ‘Bizi çekemeyen çok insan var’
Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gece Kıbrıs Girne’de bir kulüpte sahne aldı. Yeni baba olan ünlü şarkıcı oğlu Burak ve geçtiğimiz günlerde barıştığı Demet Akalın'la ilgili açıklamalarda bulundu. Alişan "Demet'le Burak olduktan sonra konuşmaya başladık. İlk telefonda konuştuk. Sonra bir araya geldik. Demet oğlumun doğduğu ilk hafta gelecekti ama işlerinden dolayı uğrayamadı. Sonrası uzun uzun konuştuk. Arada laf taşıyan insanlar vardı. Mesela benim söylediğim bir şeyi gidip Demet'e 10 katarak anlatmışlar…”
Giriş Tarihi: 10.3.2019 16:00Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 16:00
Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gece Kıbrıs Girne'de bir kulüpte sahne aldı. Yeni baba olan ünlü şarkıcı oğlu Burak ve geçtiğimiz günlerde barıştığı Demet Akalın'la ilgili açıklamalarda bulundu.