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her şeyi açıkladı! ‘Bizi çekemeyen çok insan var’

Ünlü şarkıcı , önceki gece Kıbrıs Girne’de bir kulüpte sahne aldı. Yeni baba olan ünlü şarkıcı oğlu Burak ve geçtiğimiz günlerde barıştığı 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Alişan "Demet'le Burak olduktan sonra konuşmaya başladık. İlk telefonda konuştuk. Sonra bir araya geldik. Demet oğlumun doğduğu ilk hafta gelecekti ama işlerinden dolayı uğrayamadı. Sonrası uzun uzun konuştuk. Arada laf taşıyan insanlar vardı. Mesela benim söylediğim bir şeyi gidip Demet'e 10 katarak anlatmışlar…”

Giriş Tarihi: 10.3.2019 16:00 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 16:00
Alişan her şeyi açıkladı! ‘Bizi çekemeyen çok insan var’

Ünlü şarkıcı , önceki gece Kıbrıs Girne'de bir kulüpte sahne aldı. Yeni baba olan ünlü şarkıcı oğlu Burak ve geçtiğimiz günlerde barıştığı 'la ilgili açıklamalarda bulundu.

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Alişan her şeyi açıkladı! ‘Bizi çekemeyen çok insan var’
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