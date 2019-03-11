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Filmlerinin gösterildiği salona baskın yaptılar!

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Filmlerinin gösterildiği salona baskın yaptılar!
Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Öldür Beni Sevgilim' filminin başrol oyuncuları Murat Boz ile Seda Bakan'dan izleyiciye büyük sürpriz... İkili, önceki akşam Torium AVM Cinetech'te saat 19.00 seansında filmi izleyen seyircilere görünmeden salona girdi. Filmin sonunda salonun ışıkları açıldığında, karşılarında Murat Boz ile Seda Bakan'ı gören izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. İkili, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde filmin jenerik şarkısını izleyicilerle birlikte söyledi. Filmle ilgili beğenilerini dile getiren hayranları, Boz ve Bakan ile selfie çekme yarışına girdi. Boz, hiçbir hayranını kırmadan herkesle 45 dakika boyunca fotoğraf çektirdi.
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Filmlerinin gösterildiği salona baskın yaptılar!
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