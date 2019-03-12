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’de kışın son büyük partisi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Palandöken’de kışın son büyük partisi
Magazin dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz hafta sonu kayak merkezi Palandöken'de buluştu. Aralarında Pınar-Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç-Aslıhan Güner gibi birçok isim, Sway Hotel'in Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class desteğiyle düzenlediği Yapı Kredi End of Winter etkinliğinde eğlence ve kayağın tadını çıkardı. Palandöken'in zirvesinde gerçekleşen mangal partisi de eğlenceyi doruklara taşıdı.
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Palandöken’de kışın son büyük partisi
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