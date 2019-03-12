Palandöken’de kışın son büyük partisi

BUGÜN NELER OLDU

Magazin dünyasının ünlü isimleri, geçtiğimiz hafta sonu kayak merkezi Palandöken'de buluştu. Aralarında Pınar-Yağmur Atacan, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu, Ceren Akçelik, Umut Akçelik, Hande Var, Nağme Dürüst, Barış Aydil, Burcu Binici, İpek Bağrıaçık, Serenay Aktaş, Mert Yazıcıoğlu, Mert Kılıç-Aslıhan Güner gibi birçok isim, Sway Hotel'in Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class desteğiyle düzenlediği Yapı Kredi End of Winter etkinliğinde eğlence ve kayağın tadını çıkardı. Palandöken'in zirvesinde gerçekleşen mangal partisi de eğlenceyi doruklara taşıdı.