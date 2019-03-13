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'ın eşi hayatını kaybetti! Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya ünlülerden veda...

'ın eşi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İzmir'de geçirdiği trafik kazasında emniyet kemeri takılı olmadığı için ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, tüm sevenlerini yasa boğdu. Demet Akbağ acı haberi alır almaz İzmir'e doğru yola çıkarken, Zafer Çika'nın dostları sosyal medya üzerinden acı dolu mesajlar paylaştı. İşte ünlülerden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya acı dolu veda...

Giriş Tarihi: 13.3.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 12:16
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya ünlülerden veda...

'ın 20 yıllık eşi , dün İzmir'de trafik kazası geçirmişti. Çika'dan gece yarısı acı haber geldi. Zafer Çika'nın ölümü yakın dostlarını üzüntüye boğdu. İşte o mesajlar...

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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'ya ünlülerden veda...
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