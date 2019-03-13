Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi ile Zehra Çilingiroğlu arasında…

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar çiftinin kızı Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminden düşmüyor. Zehra Çilingiroğlu’nun adı bu kez de Kaya Çilingiroğlu’nun sevgilisiyle arasından su sızmaması ile anılıyor. Annesi Hülya Avşar kadar çok konuşulan Zehra Çilingiroğlu’nun Kaya Çilingiroğlu’nun ilişkisine nasıl yaklaşacağı merak ediliyordu. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:47Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 15:52
Kaya Çilingiroğlu (54) kendinden 17 yaş küçük olan Seda Sevin (37) ile 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı.