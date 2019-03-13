Sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti! Feci olayla ilgili detay sabah ortaya çıktı!

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Havayolu ile İzmir'e giden Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki pikap ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan pikap, ardından şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında…
Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:47Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 10:51