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‘Biz geçinmeye niyet ettik’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019
‘Biz geçinmeye niyet ettik’
ÜNLÜ oyuncu Ceyda Düvenci önceki gün bir tanıtıma katıldı. Hayat Su'nun etkinliğinde konuşan Düvenci, 2-6 yaş arası çocukların günde 1.6 litre su tüketmesi gerektiğini dile getirererek sözlerine şöyle devam etti: "Ben ve ailem yeterli su tüketmeye çok önem veriyoruz. Evde su şakası da yaparız" dedi. Bülent Şakrak'la evli olan Düvenci'ye Tuba Ünsal'ın "Evlilik kurumu ölmeye mahkum" açıklaması da soruldu. Düvenci, "Evlilik benim için, geçinmeye niyet etmek. Biz ömür boyu birbirimizle geçinmeye niyetliyiz" diye yanıt verdi.
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