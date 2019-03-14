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Çocuklarla sağlıklı atıştırmalık yaptılar

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2019
Çocuklarla sağlıklı atıştırmalık yaptılar
Ayça Erturan, Aslı Bekiroğlu ve Almila Ada, Dünya Böbrek Günü sebebiyle çocuklarda obeziteye dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bir etkinlikte; Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in evsahipliğinde çocuklar ile birlikte mutfağa girdi. 'Şekeri ve tuzu azalt, hayatını uzat' mesajının verildiği etkinlikte miniklerle sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayan Ayça Erturan, sağlıklı beslenmeyi çok küçük yaşlarda öğrendiğini belirterek "Bahçemde ekip diktiklerimle doğal tohumlar elde ettim. Buğday Derneği'ne üye olup orada eğitimler aldım" dedi. Almila Ada ise "Çocukluğumdan beri abur cuburla hiç işim olmadı. Bale yapmamın bunda çok büyük etkisi var" diye konuştu. Aslı Bekiroğlu ise şunları söyledi: "Aslında hala beslenme bölümü öğrencisiyim; bunu çok kimse bilmez. Sağlıklı beslenme konusundaki bilgilerimle iyi yaşadığımı söyleyebilirim."
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Çocuklarla sağlıklı atıştırmalık yaptılar
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