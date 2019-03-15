Arda Turan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmama sebebini açıkladı!

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Zafer Çika dün izmir'de toprağa verildi. Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler Arda Turan'ı aradı. 'Manevi abim' dediği Zafer Çika'nın cenazesine katılmayan Turan, magazin programına açıklama yaptı. Arda Turan programın sunucularına şu mesajı attı: Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim.
Giriş Tarihi: 15.3.2019 11:30Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 11:35