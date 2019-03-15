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, 'ın eşi 'nın cenaze törenine katılmama sebebini açıkladı!

'ın eşi , İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Zafer Çika dün izmir'de toprağa verildi. Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler 'ı aradı. 'Manevi abim' dediği Zafer Çika'nın cenazesine katılmayan Turan, magazin programına açıklama yaptı. Arda Turan programın sunucularına şu mesajı attı: Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 11:35
Arda Turan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmama sebebini açıkladı!

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'ın eşi 'nın cenaze törenine katılmayan , "Kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin ve babaannemin cenazesine bile gidemedim." dedi.

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Arda Turan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmama sebebini açıkladı!
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