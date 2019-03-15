Arda Turan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmama sebebini açıkladı!

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan Arda Turan, "Kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin ve babaannemin cenazesine bile gidemedim." dedi.