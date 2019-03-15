atv’nin merakla beklenen dizisi Hercai bu akşam başlıyor!

Bu akşam atv'de ekrana gelecek olan 'Hercai' dizisinin karakterlerini merak ediyor musunuz? İşte Aslanbey ve Şadoğlu Aileleri'nin fertleri...

HERCAİ

Midyat'a, İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil. Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlarından habersizdir. İki erkek arasındaki verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir.

Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

MİRAN ASLANBEY (AKIN AKINÖZÜ)

'Aslanbey Ailesi'nin soyunu devam ettirecek tek kişi. 'Miran Aslanbey', babaannesi 'Azize Aslanbey' tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adam.

REYYAN ŞADOĞLU (EBRU ŞAHİN)

'Hazar' ve 'Zehra Şadoğlu'nun büyük kızı. Reyyan; masum, saf ve temiz bir genç kız. Ailesine ve etrafına sevgiyle bağlı. Ancak annesinden, babasından ve kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi 'Nasuh Şadoğlu'ndan görememektedir.

AZİZE ASLANBEY (AYDA AKSEL)

'Aslanbeyler'in en büyüğü. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadın. 'Azize Şadoğlu', tam 27 yıl önce bir intikam yemini etmiş.

HAZAR ŞADOĞLU (SERHAT TUTUMLUER)

'Şadoğlu Ailesi'nin en büyük erkek evladı, babası 'Nasuh'un sağ kolu. Hazar Şadoğlu'nun hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adam.

NASUH ŞADOĞLU (MACİT SONKAN)

Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideri. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.

'SULTAN ASLANBEY (GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU)

'Aslanbey Ailesi'nin hayatta kalan tek gelini, 'Gönül'ün annesi. 'Sultan', yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuş bir kadın. En büyük hayali, Azize'nin ardından 'Aslanbey Ailesi'nin başına geçmektir.

GÖNÜL ASLANBEY (OYA UNUSTASI)

'Aslanbey Ailesi'nin iki kız torunundan biri, 'Sultan' ve 'Vahit'in tek çocuğu. Güzel ve öfkeli bir genç kız. Daima duygularıyla hareket eder. Tek hayali büyük bir aşktır, sevdiği gibi sevilmek ister.

YAREN ŞADOĞLU (İLAY ERKÖK)

'Cihan' ve 'Handan'ın kızı. 'Yaren Şadoğlu', sade güzelliği ve güler yüzüyle dikkat çekmektedir ancak bu tebessümler ve güzellik, kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Aslında kötü ve kıskanç bir kalbi vardır 'Yaren'in. Özellikle de 'Reyyan'a karşı kıskançlık duymaktadır.

AZAT ŞADOĞLU (TANSU TAŞANLAR)

'Cihan' ve 'Handan'ın oğlu. 'Azat', 'Şadoğlu' soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.

Hercai 1. bölüm fragmanı yayınlandı!