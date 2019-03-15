Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika’nın cenazesine katılamayan Seray Sever gözyaşlarına boğuldu!

Usta oyuncu Demet Akbağ'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika, dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehir dışında olduğu için Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan Seray Sever, katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Seray Sever, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Ben ilk dizimi onlarla yaptım 140 bölüm sürdü. Çok acı ve beklenmedik. Çok fenayım gidecektim gidemedim. Demet'e bundan sonra Allah yardımcısı olsun oğluna da sabır versin eskisi gibi olabilir mi bilmiyorum."
Giriş Tarihi: 15.3.2019 12:06Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 12:10