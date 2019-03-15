Haberler > Günaydın Haberleri > Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika’nın cenazesine katılamayan Seray Sever gözyaşlarına boğuldu!

'ın eşi ’nın cenazesine katılamayan gözyaşlarına boğuldu!

Usta oyuncu 'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi , dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehir dışında olduğu için Zafer Çika'nın cenaze törenine katılmayan , katıldığı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Seray Sever, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Ben ilk dizimi onlarla yaptım 140 bölüm sürdü. Çok acı ve beklenmedik. Çok fenayım gidecektim gidemedim. Demet'e bundan sonra Allah yardımcısı olsun oğluna da sabır versin eskisi gibi olabilir mi bilmiyorum."

Giriş Tarihi: 15.3.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 12:10
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika’nın cenazesine katılamayan Seray Sever gözyaşlarına boğuldu!

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

'ın trafik kazasında hayatını kaybeden eşi , dün son yolculuğuna uğurlandı. Bugün canlı yayına katılan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika’nın cenazesine katılamayan Seray Sever gözyaşlarına boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN