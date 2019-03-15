Hazal Kaya dava açtı! ‘Evliliğin keyfini süremedim’
Küf kokusu nedeniyle evini kiralamaktan vazgeçtiği ev sahibi ile mahkemelik olan oyuncu Hazal Kaya, 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kaya dava dilekçesinde, ‘evliliğin keyfini süremeden, en mutlu olması gereken günlerde maddi manevi yıprandığını’ öne sürdü
Giriş Tarihi: 15.3.2019 09:46Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 10:00
Oyuncu Hazal Kaya ile dairesini kiraladığı Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç arasındaki dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kaya, hakkında icra takibi başlattığı Dr. Genç'in 200 bin liralık tazminat davasına karşılık olarak aynı miktarla dava açtı.