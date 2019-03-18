Alişan'dan 'Burak' açıklaması!

Buse Varol ise, "Alişan, Burak'ın altını da değiştiriyor, yeri geldiğinde kucağına alıp uyutuyor da. Alişan, Burak'ı uyuturken onun kulağına küçük küçük melodiler okuyorum benim sesimi duyunca direk uyuyor" ifadelerini kullandı.

