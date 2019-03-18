Alişan'dan 'Burak' açıklaması!

Oğlu Burak'ın ilk kez uçağa bindiğini ifade eden Alişan, "Normalde ağlamaları oluyor tabi ki ama uçakta hiç ağlamadı. Burak, dünyaya geldikten sonra benim işlerim biraz daha iyi gitmeye başladı. Burak, bana uğur getirdi" dedi.
Giriş Tarihi: 18.3.2019 22:00Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 22:02
Buse Varol ise, "Alişan, Burak'ın altını da değiştiriyor, yeri geldiğinde kucağına alıp uyutuyor da. Alişan, Burak'ı uyuturken onun kulağına küçük küçük melodiler okuyorum benim sesimi duyunca direk uyuyor" ifadelerini kullandı.