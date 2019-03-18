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'dan '' açıklaması!

Oğlu 'ın ilk kez uçağa bindiğini ifade eden , "Normalde ağlamaları oluyor tabi ki ama uçakta hiç ağlamadı. Burak, dünyaya geldikten sonra benim işlerim biraz daha iyi gitmeye başladı. Burak, bana uğur getirdi" dedi.

Giriş Tarihi: 18.3.2019 22:00 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 22:02
Alişan'dan 'Burak' açıklaması!

ise, ", 'ın altını da değiştiriyor, yeri geldiğinde kucağına alıp uyutuyor da. Alişan, Burak'ı uyuturken onun kulağına küçük küçük melodiler okuyorum benim sesimi duyunca direk uyuyor" ifadelerini kullandı.

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Alişan'dan 'Burak' açıklaması!
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