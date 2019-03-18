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ve cephesinde beklenen son! Ünlü çiftin evliliğinde yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına basan , sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü mesajında, ilk aşkı Efe Güray'dan bahsetmiş, eşi 'ya ise satırlarında yer vermemişti. O günden itibaren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları iddia edildi. Ünlü çiftin evliliğinde yeni gelişme yaşandı. Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde beklenen son geldi mi? Oyuncu Beren Saat ve Kenan doğulu evliliğinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan bugün 'Beklenen Son' başlıklı bir yazıyla bu konuyu kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 18.3.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 15:57
Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde beklenen son! Ünlü çiftin evliliğinde yeni gelişme

Beş yıl önce Amerika'da nikah masasına oturan ile 'in evliliğin kriz olduğu iddia edilmişti.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde beklenen son! Ünlü çiftin evliliğinde yeni gelişme
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