Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde beklenen son! Ünlü çiftin evliliğinde yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına basan Beren Saat, sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü mesajında, ilk aşkı Efe Güray'dan bahsetmiş, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti. O günden itibaren çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanacakları iddia edildi. Ünlü çiftin evliliğinde yeni gelişme yaşandı. Beren Saat ve Kenan Doğulu cephesinde beklenen son geldi mi? Oyuncu Beren Saat ve Kenan doğulu evliliğinin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan bugün 'Beklenen Son' başlıklı bir yazıyla bu konuyu kaleme aldı...
Giriş Tarihi: 18.3.2019 15:53Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 15:57
Beş yıl önce Amerika'da nikah masasına oturan Kenan Doğulu ile Beren Saat'in evliliğin kriz olduğu iddia edilmişti.