Günay Musayeva yaşadığı zor günleri anlattı! Tolga Karel’in oğlunu aramadığı ve…

2. Sayfa programına model Günay Musayeva konuk oldu. 2011 yılında Tolga Karel'le nikah masasına oturan Musayeva 2012 yılında oğlu Cihangir'i kucağına almıştı. Çift bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı. Ayrılık sonrası Amerika'ya yerleşip yeniden evlenen Tolga Karel'in oğlunu aramadığı ve nafaka ücretini ödemediği ortaya çıktı.

GÜNAY MUSAYEVA YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ CANLI YAYINDA ANLATTI:

Tolga nafakasını ödemiyor. Galiba iki aylık nafaka yatırdı, ondan sonra da hiç yatırmadı. Beş yıl içinde sadece bin TL yatırdı başka da nafaka üçeri almadım.

Önceden pedagoglar babasının görmesini istiyordu, bir dönem gösterdik ama sonra alıştı zaten yokluğuna. 5 yılda çok ama çok az gördü babasını.