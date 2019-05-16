Dilan Çiçek Deniz, Cannes'da servet taşıdı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nin açılış törenine damgasını vurdu. Geçen yıl lüks mücevher markası Messika Jewellery'nin davetiyle festivalin kapanış törenine katılan Deniz, bu sene markanın sahibi ve tasarımcısı Valerie Messika'nın davetlisi olarak festivalin açılışında boy gösterdi. Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile kırmızı halıda göz kamaştıran Deniz, Messika'nın özel tasarımı takılarıyla yabancı basının da ilgisini üzerine topladı. Toplamda 80 karatı bulan, her biri 250 tane damla pırlantadan yapılmış 800 bin Euro değerindeki kolye, küpe ve bileklikten oluşan takıları, Deniz'in yanından ayrılmayan bodyguardlar korudu.





AÇILIŞ FİLMİNİ İZLEDİ

Festivalin açılışı, 'The Dead Don't Die' filmi ile yapıldı. Deniz; Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton ve Selena Gomez gibi starların rol aldığı filmi ünlü isimlerle birlikte izledi.





'ÇOK DEĞERLİ BİR TECRÜBE OLDU'

Güzel oyuncu, "Bu sene Cannes'a ikinci gelişim. Çok değerli bir tecrübe oldu benim için. Birçok önemli kişi ile tanışma ve oyunculuk adına iletişim kurma fırsatı yakaladım" dedi.