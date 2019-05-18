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‘Aykut Enişte’yi arkadaşlarıya tanıştırdı

Giriş Tarihi: 18.5.2019
‘Aykut Enişte’yi arkadaşlarıya tanıştırdı
24 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak olan BKM imzalı 'Aykut Enişte'nin senaristi ve başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu, yakın arkadaşlarına vizyon öncesi özel bir gösterim yaptı.

KAHKAHA BİTMEDİ
Filmin bazı oyuncularının da katıldığı gösterimde, kahkahalar hiç bitmedi. Özel gösterimde filmi Gupse Özay, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Hakan Algül, Anıl Piyancı, Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, İrfan Özata da izledi. 'Aykut Enişte'yi izleyen herkes, "Film, sinema salonlarını kahkaha sesi ile dolduracak" dedi.
Onur Bilgetay'ın yönettiği aile komedisinde Cem Gelinoğlu'na Melis Babadağ, Ege Kökenli, Müfit Kayacan, Lale Başar, Ali Erkazan, Özlem Çakar, Selen Domeç, Ferdi Sancar eşlik ediyor.
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‘Aykut Enişte’yi arkadaşlarıya tanıştırdı
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