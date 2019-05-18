Dönüşü muhteşem oldu

BUGÜN NELER OLDU

Hakan Yılmaz'la Cengiz Şahin'in birlikte kurdukları Gergedan Yapım'ın ilk oyunu 'Yetersiz Bakiye', sahnelendiği ilk günden beri büyük ilgi görmeye devam ediyor. İlk olarak Hakan Yılmaz, Hande Subaşı, Eylül Öztürk ve Turgut Tunçalp'le yola çıkan oyun, kısa sürede en komik oyunlar arasında yer alarak seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. İlerleyen süreçte Subaşı'nın yerini Ebru Kaymakçı, Tunçalp'in yerini Cengiz Şahin'in aldığı oyun, ekipte yer alan Eylül Öztürk'ün doğum iznine ayrılması sebebiyle uzun süredir oynanmıyordu. Altı ay aradan sonra yeniden seyirci karşısına çıkan ekip, 403'üncü oyunlarını önceki akşam Ankara'da MEB Şura Salonu'nda sahneledi. Bin 200 kişilik salonu dolduran seyirciye muhteşem bir komedi gecesi yaşatan ekip, ayakta alkışlandı.Zor bir hamilelik sürecinden sonra 24 Şubat'ta oğlu Alex'i kucağına alan Öztürk'e "6 ay aradan sonra sahneye çıkmak nasıl?" diye sordum. "Yeniden bisiklete binmek gibi kolay oldu" diye cevap veren Öztürk, şunları söyledi: "Son oyunu 4 aylık hamileyken oynamıştım. Malum zor bir hamilelik süreci geçirdiğim için bir süre sahneye çıkamadım. 6 ay aradan sonra yeniden dönmek kendimi çok iyi hissettirdi. Ekip olarak çok heyecanlandık. Benim hafızam kuvvetlidir, sahneye çıkınca hemen adapte olurum. Hatta bana ekipte mega hafıza derler. O yüzden sahnede sıkıntı yaşamadık. Umarım ömrüm boyunca sahnede olurum." Üç aylık oğlu Alex'i de Ankara'ya oyuna götürdüğünü söyleyen Öztürk; "Ben öyle bir yere bırakma taraftarı değilim. Ankara'ya birlikte gittik. Kuliste zaman geçirdi, kulis kokusu aldı" dedi. SON OYUNLARKredi kartı borcunu ödeyemedikleri için evlerinin bir odasını ilginç tiplere kiraya veren çiftin yaşadığı eğlenceli olayları konu edinen oyun, son 14 oyunla seyirci karşısına çıkacak. Oyun 21 Mayıs'ta Moi Sahne, 22 Mayıs'ta İzmir, 23 Mayıs'ta Bodrum, 24 Mayıs'ta Kocaeli, 25 Mayıs'ta Torium Sahne, 28 Mayıs'ta Tekirdağ, 29 Mayıs'ta Adana, 30 Mayıs'ta da Gaziantep'te sahnelenecek.Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile büyük bir farkındalık projesi olarak 5 Ocak'tan beri seyirciyle buluşan Tiyatrokare prodüksiyonu 'Süper İyi Günler', süper iyi bir sezon geçiriyor. Gerek konusu, gerek oyunculuk performansı ve sahneleme biçimiyle kısa sürede dikkatleri çeken oyun, beş farklı kurumdan altı ödüle layık görüldü. 'Süper İyi Günler', en son hafta başında bu yıl üçüncü kez düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Yılın Prodüksiyonu seçildi. Oyundaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncu Emir Özden, 24. Sadri Alışık Ödülleri'nden de Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı. Yönetmen Nedim Saban, ödül törenindeki konuşmasında sahne arkasının önemine değindi ve "Biz bu oyun için 3 yıl ön hazırlık yaptık. Oyunun hazırlanması 32 saat sürüyor, sahnelenmesi 2.5 saat. Sahnede 12 kişi sahne arkasında 20 kişi var. Dolayısıyla bir özel tiyatro için çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum" dedi. Koreografi ve teknolojinin harmanlanarak üç boyutlu animasyonlar eşliğinde 80 metrekare LED ekranlardan oluşan özel dekorla oynanan oyun, 16 yaşındaki asperger sendromlu Christopher Boone'un bir cinayeti çözme hikayesini anlatıyor.