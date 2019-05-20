Zengin ama gururlu bir işkadını

BUGÜN NELER OLDU

Cem Gelinoğlu'nun başrol oynadığı, 24 Mayıs'ta vizyona girecek olan 'Aykut Enişte' seyirciyi gülme krizine sokmaya hazırlanıyor. Filmde Melis Babadağ zengin ama gururlu 'Gülşah' isimli bir sigortacıyı canlandırıyor. Aile işinden kurtulmak için sahte damat yaratan işkolik kadın, ailesinden tek kuruş istemiyor. Ailesinin damat adaylarından kurtulmak ve kariyerini kendi istediği şekilde sürdürmek için kardeşine enişte, babasına damat getiriyor. 'Aykut Enişte'yle birlikte 'Gülşah'ın ailesinin de tüm bildikleri değişiyor.