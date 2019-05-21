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skandalında pişkin ifade

Instagram hesabından yaptığı skandal paylaşımla büyük tepki toplayan , savcılık talimatıyla polise ifade verdi. Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz ay uçak tuvaletinden paylaştığı skandal görüntülerle Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı. Dün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Durmaz, sosyal medyada işlenen suçlara bakan AR-GE amirliğinde ifade verdi. İşte Kerimcan Durmaz’ın ifadesi…

Giriş Tarihi: 21.5.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 16:29
Kerimcan Durmaz skandalında pişkin ifade

1.5 saat boyunca ifade veren Durmaz, Serhat Alaattinoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, "İfademi verdim. Özrümü diledim. Yani ne söyleyeyim, çok üzgünüm. Böyle bir durum yaşandığı için çok mutsuzum."

6 YILA KADAR HAPİS…

"Hayatta herkes, yaşadığı şeylerden ders çıkarmalı. Ben de çok büyük bir ders çıkardım. Tamamen bir hataydı. Yanlışlıkla olan bir şeydi. Bir arkadaş grubuna paylaşmak isterken, yanlışlıkla yayınladım" dedi. Eğer Durmaz hakkında dava açılırsa, 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberi: Kerimcan Durmaz'ın skandal videosuna tepkiler çığ gibi... Avukatlar harekete geçti

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Kerimcan Durmaz skandalında pişkin ifade
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