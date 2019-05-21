Kerimcan Durmaz skandalında pişkin ifade

1.5 saat boyunca ifade veren Durmaz, Serhat Alaattinoğlu'na açıklamalarda bulundu. Kerimcan Durmaz, "İfademi verdim. Özrümü diledim. Yani ne söyleyeyim, çok üzgünüm. Böyle bir durum yaşandığı için çok mutsuzum."

6 YILA KADAR HAPİS…

"Hayatta herkes, yaşadığı şeylerden ders çıkarmalı. Ben de çok büyük bir ders çıkardım. Tamamen bir hataydı. Yanlışlıkla olan bir şeydi. Bir arkadaş grubuna paylaşmak isterken, yanlışlıkla yayınladım" dedi. Eğer Durmaz hakkında dava açılırsa, 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.