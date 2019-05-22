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yeni imajıyla yeşilçam yıldızına benzetildi!

Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü iddia edilen , sosyal medya hesabından yeni imajının fotoğrafını yayınladı. Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 18:49
Ahmet Kural yeni imajıyla yeşilçam yıldızına benzetildi!

Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Ahmet Kural yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Ahmet Kural yeni imajıyla yeşilçam yıldızına benzetildi!
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