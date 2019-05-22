Ahmet Kural yeni imajıyla yeşilçam yıldızına benzetildi!
Şarkıcı Sıla'yı dövdüğü iddia edilen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından yeni imajının fotoğrafını yayınladı. Kural'ın hayranları yeni imajı çok beğendi ve yorum yağdırdı. Kural hayranları tarafından Ayhan Işık'a da benzetildi.
Giriş Tarihi: 22.5.2019 18:47Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 18:49
Sıla'ya şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen Ahmet Kural sosyal medyadan yeni imajını paylaştı. Ahmet Kural yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.